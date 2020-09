BEZIRK NEUNKIRCHEN. Formel 1-Star Jochen Rindt starb 1970 in Monza. Bei Franz Jaitler (63) steht der Vorgänger von Rindts Lotus.

Franz Jaitler (63) in seinem frisch restaurierten Lotus 61. Dahinter klebt ein Bild von Jochen Rindt und daneben der Lotus, in dem die Formel 1-Legende starb.

Es gibt ein paar Dinge, die verbinden Formel 1-Legende Jochen Rindt und den pensionierten Grafenbacher Lokführer Franz Jaitler (63). Zum einen fuhren Rindt und Jaitler früher einen Peugeot 404. Die zweite Gemeinsamkeit ist die britische Rennsportmarke Lotus.

Teurer Schrott aus Salzburg

Zwischenschritt bei der Restaurierung.

Foto: Jaitler

Während Rindt am 5. September 1970 in Monza bei einer Trainungsfahrt in seinem Lotus ums Leben kam, restaurierte Jaitler in mühevoller Kleinstarbeit binnen vier Jahren seinen Lotus 61 mit Ford-Motor. – "Das ist der Vorgänger jenes Autos mit dem Rindt tödlich verunglückt ist. Es besitzt dieselbe Keilform für höhere Kurvengeschwindigkeiten und ist überhaupt komplett dieselbe Silhouette", erzählt der begeisterte Schrauber, der den Wagen damals in Salzburg entdeckt hat. "Er war nur Schrott. Man konnte ihn mit Ach und Krach schieben", so der Rindt-Fan. Gut 7.000 Euro blätterte der 63-Jährige dennoch für den defekten Wagen hin.

Nach ungezählten Stunden und 30.000 Euro später ist das der Lotus 61 mit einem Gewicht von rund 350 kg und ca. 110 PS so gut wie neu. Der Grafenbacher Rennbegeisterte: "Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Betriebe aus Neunkirchen, die mich dabei unterstützt haben." Viele Teile wurden in Handarbeit selbst hergestellt - etwa der Auspuff.

Sicherheit geht vor

Der Grafenbacher ist ein absoluter Rindt-Fan.

Ein reguläres "Pickerl" gibt’s für den Rennwagen nicht. "Aber er wird bei Rennveranstaltungen von der Obersten Sportkommission abgenommen und bekommt einen historischen Fahrzeugbrief", so Jaitler. Will man damit fahren, braucht es ein feuersicheres Renngewand und einen feuersicheren Helm dazu.

Wegen des Coronavirus blieben Jaitler bislang Probefahrten mit dem Lotus 61 – übrigens der vierte Lotus, an dem der 63-Jährige bisher schraubte – verwehrt. Jaitler: "Aber vielleicht kann ich heuer noch beim Ventilspiel 2020 am Red Bull Ring starten. Da geht nicht um Bestzeiten, sondern um historische Fahrzeuge. Weltmeister werde ich mit 63 eh nicht mehr", schmunzelt Jaitler. Für richtig lange Fahrten ist das Rennauto nicht ausgelegt. Der Motor verbraucht laut vorsichtiger Schätzung rund 16 Liter auf 100 Kilometer. "Das reicht für knapp 30 Minuten", so Jaitler.