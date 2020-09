BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der junge Werfer des ATSV Ternitz trumpfte bei den Österreichischen Meisterschaften der U18 am Samstag in Klagenfurt groß auf. Als einziger Athlet setzt er auf die international erfolgreichere, aber schwierigere, Drehstoßtechnik und lieferte mit der 5 kg Kugel ausgezeichnete Stöße ab.

Felix Komenda kam mit Bronze zurück.

13,40 Meter waren gut für Platz 3

Damit war er vom ersten Versuch an in den Kampf um die Medaillen involviert und übertraf in einem spannende Wettkampf seine persönliche Bestleistung gleich zweimal. Am Ende erkämpfte er sich mit 13,40 m Platz 3 und damit die Bronzemedaille.