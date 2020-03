Am 4. März 2020 durften die jungen Volleyballnachwuchstalente (5. und 6. Schulstufe) der Bezirke Wr. Neustadt und Neunkirchen wieder einmal ihr Können unter Beweis stellen.

16 Mannschaften aus 7 Schulen standen sich beim Rookies Cup in den Turnhallen der Neunkirchner Mittelschulen gegenüber. Gespielt wurde der Kleinfeldbewerb auf 6x6m großen Feldern bei einer Netz-/Bandhöhe von ca. 2,20 m. Jeweils drei Spielerinnen pro Mannschaft standen auf dem Parkett.

Wie auch beim Hauptbewerb der Sparkasse Schülerliga Volleyball, waren die Mädchen vom Sportgymnasium Zehnergasse Wr. Neustadt eine Klasse für sich und konnten ohne Spielverlust das Turnier für sich entscheiden. Die jungen Damen der NMS Krumbach konnten zwar im Finalspiel lange mithalten, aber letztendlich unterlagen sie den Neustädterinnen mit 25:22. Im Spiel um Platz drei trafen wieder einmal die Teams der beiden Neunkirchner Mittelschulen aufeinander. Die Girls von der Medienmittelschule Neunkirchen Augasse holten gleich zu Beginn einen 6 Punkte Vorsprung heraus. Dann kam aber etwas Nervosität auf und die Musikmittelschülerinnen der Schöllerstraße konnten bei 21:21 sogar den Ausgleich schaffen. Eine gute Serviceserie der Augasslerinnen ließ sie aber letztendlich den Sieg für die Medienmittelschule und somit den 3. Platz einholen.

Die weiteren Platzierungen holten sich die EMS Grünbach, die NMS Kirchberg am Wechsel und die NMS Kirchschlag.

Bei der Siegerehrung wurden allen Teams die Pokale, Medaillen und Urkunden von Fr. Katharina Freiler von der Sparkasse Neunkirchen überreicht.