Raus aus dem Alltag- rein in den Wald. Ein Allheilmittel für die geistige und körperliche Gesundheit.



Wissen tun wir es alle. Dennoch aber verbringen die meisten Menschen, in der kalten Jahreszeit , aufgrund der unangenehmen kalten Temperaturen, vermehrt drinnen im warmen.

Gerade in der jetzigen Zeit, und auch generell, sollten wir es nutzen. „Raus in die Natur, rein in den Wald“.

Das Stresshormon Cortisol wird deutlich abgesenkt, und man wird dadurch stressresisdenter im Alltag, und kehrt mit neuer erfrischender Energie wieder nach Hause zurück.

Aus physischer Sicht

Ein täglicher Spaziergang entwickelt auch für den Körper eine gewisse Resistenz gegenüber der Wetterfühligkeit, Frische Luft sorgt für die Durchblutung aller Organe, und lässt den Teint auch immer frisch aussehen. Durch die vermehrte Sauerstoffaufnahme, wird der gesamte Körper stark mit Blut versorgt, wobei die körpereigenen Killerzellen aktiviert werden, die Krebszellen bekommen keine Chance.

Durch den Blutfluss der dadurch aktiviert wird, vermindert sich auch die Arterienverkalkung, fördert die Lungenkapazität, und der Blutruck beginnt zu sinken.

Einfacher geht´ es wohl nicht.

Elisabeth Peinsipp