BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bei den Landesmeisterschaften mit der Sportpistole (Kleinkaliber 22lr) in Gänserndorf mischte auch Sonja Jammerbund, vom Brotberuf Polizeibeamtin, mit. Sie trat für den Schützenverein USV Kirchberg am Wechsel an.

Der Präzisionsdurchgang besteht aus sechs Serien á fünf Schuss. Pro Serie hat der Schütze fünf Minuten Zeit. Der Duelldurchgang besteht aus der gleichen Anzahl von Serien wie der Präzisionsdurchgang, aber hier ist die Scheibe nach Kommando für sieben Sekunden nicht sichtbar, dann, wenn sie sichtbar wird, hat der Schütze magere drei Sekunden Zeit, einen Schuss abzugeben. Dieser Wechsel wiederholt sich fünf Mal.

1. Platz und LM-Titel

Jammerbund konnte sich in beiden Disziplinen den 1. Platz sichern und kam ins Finale.

Beim sogenannten "Ausscheidungsschießen" im Modus Duellprogramm blieben nur mehr Jammerbund und eine weitere Schützin übrig. Hier konnte sich die Polizistin mit einem Treffer Vorsprung durchsetzen und eroberte – dafür gab's den NÖ-Landesmeistertitel. Zusätzlich wurde sie vom Landessportleiter für ihre hervorragenden Leistungen bei den Fernwettkämpfen 2020 mit der Luftpistole (3x Gold, 2x Silber) geehrt.