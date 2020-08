Am Samstag wurde die Raiffeisen NÖ Süd Alpin Trophy ausgespielt. Es wurde extra schönes Wetter bestellt und die Teilnehmer fanden ideale Bedingungen vor. In diesem Turnier fand eine sagenhafte Erfolgsserie ein vorläufiges Ende. Bruttosieger wurde diesmal nicht Wolfgang Schabauer, sondern Präsident Harald Stoll, der auch den longest drive erzielte. Also ein durchaus gelungener Samstag. In den einzelnen Gruppen waren Karl Schöchl, Rupert Dominik und Josef Latzelsberger siegreich. Aber auch unsere Gäste aus anderen Golfclubs konnten die Semmeringer Schräglagen durchaus erfolgreich bewältigen. An einem der auf dem Semmering wirklich sehr seltenen lauen Abenden wurde noch bis in die Nachtstunden gemütlich beisammen gesessen.