Vergangenes Wochenende konnte nach Monaten Covid-19-Pause endlich die heiß ersehnte Rollenrodelsaison starten.

Im steirischen Obdach fanden zu diesem Anlass gleich drei Rennen an zwei Tagen statt. Trotz teilweise Starkregen, Gewitter und nasser Fahrbahn wurden gesamt sieben Läufe von Rund 70 Starten in allen Altersklassen unfallfrei bestritten. Darunter befanden sich sechs Nachwuchsrodler des heimischen WSV Sparkasse Prein an der Rax, die sich auf diese sehr schwierigen Streckenverhältnisse schnell einstellen konnten.

Elisabeth Jagersberger, 9 Jahre, lieferte sich mit ihrer Tiroler Konkurrentin ein Kopf an Kopf Rennen und konnte dies bei der Österreichischen Meisterschaft für sich entscheiden. Mit diesem Sieg nennt sie sich nun Österreichische Schülermeisterin im Rollenrodeln. Ihr Bruder Andreas, 7 Jahre, verpasste nur knapp die Goldmedaille. Als Österreichischer Vize-Schülermeister zeigt er, dass mit dem jungen Niederösterreicher in der kommenden Saison zu rechnen ist.

Beim 1. und 2. Rollenrodelcup konnte Elisabeth zwei Mal den 2. Platz erreichen und ihr Bruder Andreas zwei Mal den 3. Platz.

Als dritter im Jagersberger Clan begann heuer auch Johannes, 10 Jahre, seine Rodelkarriere und zeigte mit einem 9., 7. und spitzen 5. Platz auf.

Auch die Resultate der Mannschaftskammeraden zeigte eine geballte Ladung an Motivation und Können.

Kern Christian startete, mit einer neuen größeren Rodel, das erste Mal in der Jugendklasse und erkämpfte sich den 7., 9. und hervorragenden 6. Platz.

Im Hundertstelkrimi gegen seine Teamkollegen erreichte Flackl Florian, 11 Jahre, die beachtlichen 5., 6. und 7. Plätze.

Eine sehr gute konstante Leistung lieferte Mörwald Marc, 11 Jahre, ab. In allen drei Rennen fuhr er auf den 8. Platz.

Nach diesem erfolgreichen Auftaktrennen blicken die Sportler und deren Betreuer nun auf ein vielversprechendes Rennwochenende Mitte September in Tirol.