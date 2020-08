BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Grünbach wurde die B26 im Ortsgebiet modernisiert und nebenbei ein zusätzlicher Parkplatz mit viel Grün geschaffen.

Die Straßenmeisterei erneuerte die B26 ab der östlichen Ortsdurchfahrt bis hin zu dem neu geschaffenen Parkplatz in der Ortsmitte. Von den Gesamtkosten in der Höhe von 140.000 Euro übernahm das Land NÖ rund 85.000 Euro. Etwa 64.000 Euro gingen auf die Kappe der Marktgemeinde Grünbach. "Das ist das Ergebnis nach eineinhalb Jahren intensiver Verhandlungen. Ein Dankeschön an das Land, denn es ist nicht selbstverständlich, dass es diese Beteiligung gibt", skizzierte Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender, der auch die gute Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Schrattenbach bei der Umsetzung betonte.

Dank des Abbruchs eines alten Gebäudes im Kreuzungsbereich B26-Badstraße war eine Verbreiterung der Fahrbahn möglich. Von den Einlöse- und Abrisskosten in der Höhe von 128.000 Euro trug das Land NÖ ein Drittel, die Gemeinde Grünbach zwei Drittel.

Im Sinne der Verkehrssicherheit

Der neu gestaltete Kreuzungsbereich kommt dem Schwerverkehr zu Gute, der nun auf seiner Straßenseite bleiben kann – was eine merklichen Verbesserung der Verkehrssicherheit bedeutet. Und auch der neue Busverkehr wäre ohne dieser Änderung nicht möglich gewesen.



Viel Grün und Blumen

Die neuen Parkplätze im Herzen von Grünbach werden mit reichlich Blumenschmuck verschönt. An die Pflege geht Ilse Teix beherzt heran und stellt ihren "grünen Daumen" unter Beweis.