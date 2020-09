BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das sind 683 Menschen mehr als im August des Vorjahres. Zumindest punkto Jugendarbeitslosigkeit sieht AMS-Chef Walter Jeitler einen kleinen Lichtblick.

Walter Jeitler (AMS) zieht Bilanz über den August.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Ende August dieses Jahres waren 3.777 Menschen beim Arbeitsmarktservice Neunkirchen arbeitsuchend gemeldet. – 683 Personen oder 22,1 Prozent mehr als noch im August 2019.

Die Arbeitslosigkeit von Arbeitsuchenden mit ausländischer Staatsbürgerschaft stieg um 145 (24,6%) auf 735 Personen.

Bei der Generation 50plus stieg die Arbeitslosigkeit um 194 (15,6%) gegenüber dem Vorjahr auf 1.435 Menschen.

Geringfügiger Vorteil für Männer

"Die Männerarbeitslosigkeit stieg im August 2020 mit 343 Personen (21,8%) auf 1.920 Personen gegenüber dem Vorjahr prozentuell etwas geringer als die Frauenarbeitslosigkeit mit 340 Personen (22,4%) auf 1.857 Personen", skizziert AMS-Leiter Walter Jeitler.

Jugend auf Jobsuche

79 Jugendliche suchten heuer im August einen Lehrplatz. Das waren um 13 Lehrstellensuchende (14,1%) weniger als noch im August 2019. 26 sofort verfügbare Lehrstellen waren zu vergeben. Das ist eine Lehrstelle (4%) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit der Jugend (bis 24 Jahre) stieg um 36 Personen auf 307 Jugendliche. "Ein Plus von 13,3% gegenüber 2019", so Jeitler. Ende August 2020 betrug die Anzahl der gemeldeten offenen Stellen 421 und lag um 129 Stellen (23,5 %) unter dem Vorjahreswert.

"Bei den Jugendlichen betrug der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr 13,3% (+36). Damit ist der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer als am Höhepunkt der Krise (April 2020: +98% gegenüber April 2019) und sogar geringer als der Anstieg für alle Altersgruppen zusammen", erklärt der AMS-Geschäftsstellenleiter.