Am 7. Jänner netzwerken 216 Unternehmer

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Gustav Morgenbesser, Bezirksvorsitzender des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, mobilisiert Unternehmenskollegen.

Gustav Morgenbesser mauserte sich zum Bezirksvorsitzenden des Sozialdemkokratischen Wirtschaftsverbandes.

Gustav Morgenbesser besitzt ein kleines Fotogeschäft in Neunkirchen und betreibt auch online einen schwunghaften Handel mit historischen und digitalen Fotoapparaten.

Früher Arbeitnehmer bei den ÖBB hat sich Morgenbesser selbstständig gemacht und Schritt für Schritt seinen kleinen Betrieb aufgebaut. 2014 hast sich der Neunkirchner zur Nr. 1 des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes gemausert. Als Quereinsteiger in das Unternehmertum weiß er wie wichtig der Gedankenaustausch mit Kollegen ist.

Daher organisiert Morgenbesser für 7. Jänner im Ternitzer Herrenhaus ein Stelldichein für alle 216 Mitglieder des Wirtschaftsverbandes. "Eingeladen sind alle Sparten", so Morgenbesser.