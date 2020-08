BEZIRK NEUNKIRCHEN/WR. NEUSTADT. Die Erfolgsgeschichte der Bäckerei Koll begann 1981 mit dem Erwerb einer alteingesessenen Bäckerei in Kirchschlag in der Buckligen Welt.

Die Pittener Filiale der Bäckerei Koll.

Seither kamen Filialen in Lanzenkirchen, in Wr. Neustadt, in Aspang, in Grimmenstein, in Bernstein, in Lockenhaus, in Wiesmath und in Pitten dazu. Das Erfolgsrezept der Bäckerei Koll ist herrlich einfach: regionale Zutaten, natürliche Produkte und Liebe zum Bäckerhandwerk sorgen im Zusammenspiel mit einem guten Betriebsklima und einem motivierten Team für gute Backwaren und eine gemütliche Atmosphäre.

Die Produktpalette reicht vom schlichten Hausbrot über Schinkenkäsestangerl und Burger-Buns bis hin zu Donuts. Auch die Frühstückskarte lässt keine Wünsche offen. Am besten selbst probieren!

Bäckerei Café Koll

Geöffnet:

Mo bis Fr, 6 bis 18 Uhr

Sa, 6 bis 17 Uhr

So geschlossen

Alleegasse 27

2823 Pitten