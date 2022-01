BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Mit dem Beginn der Corona-Impfpflicht müssen im Gegenzug die 2G-Verpflichtung im Handel und bei den Dienstleistern sowie die Kontrollen durch die Mitarbeiter in den Betrieben fallen", poltert Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber.

Die Corona-Kontrollen würden für die Unternehmen eine enorme zusätzliche Belastung bedeuten, "die weder für die Betriebe, noch für deren Mitarbeiter noch länger tragbar ist", so Eisenhuber weiter.

Forderung von Aus für Sperrstunde

Auch die Sperrstunde in der Gastronomie müsse gelockert werden Schließlich böten die Gastro-Betriebe die höchstmögliche Sicherheit vor einer Ansteckung. "Das ist auch nach 22 Uhr der Fall", so Eisenhuber, und argumentiert: "Betriebe sind nicht der Ort, an dem sich Virus verbreitet."