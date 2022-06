BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ärztezentrum oder Wahlärztezentrum – diese Frage führt immer noch zum Schlagabtausch zwischen der St. Egydener FPÖ-Riege und der ÖVP rund um Ortschef Wilhelm Terler. Fest steht aber: das medizinische Zentrum um rund 350.000 Euro ist in Bau.

Auslöser war ein Gespräch von Bürgermeister Wilhelm Terler und dem Arzt Mario Maleschitz. "Vor ca. einem Jahr ist Dr. Maleschitz mit der Bitte an uns herangetreten, ob es möglich wäre, seine Praxis nach St. Egyden zu verlegen. Nach einigen Gesprächen wurde klar, dass der Bau eines neuen Ärztehauses für beide Seiten ein Gewinn wäre", erzählt Terler.

Verschiedene Kompetenzen unter einem Dach

In Abstimmung mit den Hausärztinnen Dr. Sophie Bushnak und Dr. Ulrike Ferencsak kam es zu der Übereinkunft, dass auch eine Wundversorgung gut in das neue Zentrum passen würde. Terler: "Auf Empfehlung von Dr. Maleschitz wurde schließlich Kontakt mit Klaus Bandl aufgenommen, einem renommierten Pflegeexperten und Wundmanager. Schließlich gesellte sich auch der Physiotherapeut Andreas Faustmann dazu, der bereits eine Praxis in Neusiedl geöffnet hat." Nachdem eine passende Besetzung gefunden wurde, wurde im nächsten Schritt der Architekt Kurt Kahan mit einer groben Vorplanung beauftragt.

Mieteinnahmen bedienen Kredit

"Bezüglich der Finanzierung werden wir wieder mit den Mieteinnahmen die Kreditraten abdecken können. Dieses Erfolgsmodell wurde auch schon beim bestehenden Ärztehaus umgesetzt, wo wir den Kredit so bereits vollständig begleichen konnten und wichtige Einnahmen für die Gemeinde erzielt werden", betont der Bürgermeister.

Terler ist sich sicher, dass der Schritt wichtig und richtig war, um drei renommierte Personen aus dem Gesundheitsbereich unter Vertrag zu nehmen zu können: "Und die Finanzierung ist gesichert. Der Gemeinde St. Egyden entsteht somit kein unkalkulierbares Risiko, sondern ein wirtschaftlicher Zugewinn."

