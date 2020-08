BEZIRK NEUNKIRCHEN. Robert Reiner und Hannes Schrammel kümmern sich um Ihre Wunden.

Wundmanagement-Team: Robert Reiner (40) und Hannes Schrammel (46, Mitte) im Gespräch mit Redakteur Thomas Santrucek (r.).

Foto: Peysteiner

hochgeladen von Thomas Santrucek

BEZIRKSBLÄTTER: Reiner und Schrammel betreiben in Gloggnitz eine Praxis für Wundmanagement. Was das ist?

SCHRAMMEL: Wundbetreuung oder Wundbehandlung wäre vielleicht treffender. Aber Wundmanagement geht weiter. Wir organisieren Kontakte zu verschiedenen Ärzten und anderen Berufsgruppen. Wir koordinieren alles, damit der Patient und die Angehörigen so wenig wie möglich belastet werden – von den Materialien über die Termine mit den Ärzten bis hin zur Einreichung bei den Krankenkassen.

Wie haben Sie zusammengefunden?

REINER: Ich bin aus Deutschland nach Österreich gekommen. Hannes hat mich im Krankenhaus Mödling als Intensivpfleger eingeschult. Wir haben zehn Jahre zusammen gearbeitet. Irgendwann im Sommer des Vorjahres meinte er: "Wir müssen reden." Da offenbarte er mir seine Pläne vom Ausstieg aus dem Spital, und dass wir als Team mit dem Wundmanagement starten könnten.

Wie viele Wunden haben Sie schon gesehen in Ihrem Leben?

REINER: Tausende.

Wie viele Klienten betreuen Sie?

REINER: Es kommen laufend Anfragen, da wir von unseren zufriedenen Patienten weiterempfohlen werden. SCHRAMMEL: Wir habe Kunden von 50 Jahren aufwärts.

Haben Sie mehr mobile oder Praxis-Kunden?

REINER: Die mobilen Kunden sind doppelt so viele wie die Praxis-Kunden.

Was kostet Ihre Betreuung?

SCHRAMMEL: Verbandwechsel in der Praxis kostet 45 €, bei mobilen Kunden sind es 50 €. Wir haben aber auch ein, zwei "Sozialprojekte" dabei, für die dieser Normaltarif zu hoch wäre. Wir fragen dann, was möglich ist und kommen so zusammen.

Deckt die Gesundheitskasse die Kosten für Wundmanagement?

SCHRAMMEL: Etwa 20 Prozent der Gesamtkosten werden von den Kassen übernommen. Und man kann's auch steuerlich absetzen.

Die Hauptprobleme der Kunden?

SCHRAMMEL: Offene Beine. Man kann ein wenig präventiv machen. Die Frage ist, ob man kleine Vorzeichen deuten kann. Manches ist genetisch bedingt. Wenn die Mutter und Großmutter das Gebrechen hatte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das auch bekommt.

Wie oft wird der Kunde von Ihnen betreut?

REINER: Das kommt auf den Kunden an. Wir haben welche, die 3x/Woche betreut werden, aber 2x/Woche ist gängig.

SCHRAMMEL: Wir haben eine sehr hohe Heilungsrate. Das hat den Grund, weil immer der eine oder der andere die Wunde sieht und nicht 5 verschiedene Leute mit 5 verschiedenen Ansätzen. Das ist der Kern der Geschichte, dass Kontinuität da ist. Natürlich gibt es Wunden und Situationen, wo man nichts mehr retten kann. Aber das Ziel kann ja auch Schmerzfreiheit oder Infektionsfreiheit sein und nicht Abheilung.

Ist Wundmanagement gleich Wundmanagement?

SCHRAMMEL: Das Krankenpflegediplom ist die Basis und man benötigt fünf Jahre Berufserfahrung um für die Weiterbildung für Wundmanagement zugelassen zu werden. Die Ausbildung ist für Pflegepersonen und Ärzte gleich. Wer fertig ist, hat die "Lizenz für Wunden". Was es leider Gottes gibt: es gibt einen sogenannten Basiskurs. Der dauert ein bis zwei Wochen. Und die glauben dann, der hat dasselbe Wissen wie einer, der eine einjährige Ausbildung Wundmanagement gemacht hat. Das ist nur für die Verwirrung zuträglich.