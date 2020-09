Mit zwölf beeindruckenden Aufnahmen von Österreichs zauberhafter und vielseitiger Natur bringt Walter Filler Farbe in das Jahr 2021. Mit seinem Kalender kann sich nun jeder und jede ein Stückchen der heimatlichen Landschaften in die eigenen vier Wände holen und über die faszinierenden Motive staunen, die das Land dem aufmerksamen Betrachter das ganze Jahr über bietet.

Zu haben ist dieser Kalender im gut sortierten Buch- und Papierhandel. Und zwar in den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt, Baden und Mödling. Ob das Geschäft Ihres Vertrauens den Landschaftskalender von Walter Filler führt, können Sie auf seiner Website unter: https://www.walterfiller.com/products/ prüfen.

Der Fotokünstler nimmt die Betrachter dieses Kalenders mit auf eine Reise durch zahlreiche Naturjuwele im Osten unseres vielseitigen Landes. Echt und pur, so wie sich uns die Natur vor unseren Haustüren das ganze Jahr über präsentiert.

Von den Myrafällen in Niederösterreich, die im Winter zu beeindruckenden Gebilden erstarren, über die Berglandschaften bei Schneeberg und Rax, getaucht ins goldene Licht der Sonne, bis hin zu klaren Bergseen in Oberösterreich, in die Tiefe stürzenden Wassermassen in der Steiermark und idyllischen schneebedeckten Winterlandschaften im Schneebergland.