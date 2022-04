BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bereits seit 2015 ist auf Aspangs Hauptplatz eine E-Tankstelle installiert. Bisher war das Aufladen kostenlos. Das wird sich ändern.

Rund 13.000 Euro nimmt die Marktgemeinde Aspang in die Hand, um zwei E-Tankstellen am Hauptplatz und in Unter-Aspang zu installieren. "Wobei die am Hauptplatz nur gegen eine neue, die kostenpflichtig ist, getauscht wird", so Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP).