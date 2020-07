BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Kooperation mit der Fachhochschule Kärnten läuft der erste Lehrgang für Absolventen eines technischen Lehrberufs an. Mit diesem Wissen steht ihnen der Weg zu FH-Studienlehrgängen an der FH Kärnten offen.

Gerhard Pramhas, Christian Samwald, Rupert Dworak und Gernot Zottl bewerben den Qualifizierungslehrgang.

In drei Stufen sollen Unternehmen in den Genuss besser qualifizierter Fachkräfte kommen und andererseits Facharbeiter in der Region gehalten werden.

Stufe I

In Kooperation mit der FH Kärnten wird heuer der erste Qualifizierungslehrgang für Facharbeiter anlaufen. Dabei werden die Facharbeiter in Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik unterwiesen. Gleichzeitig erlangen sie die Studienberechtigung an der FH Kärnten. "Heuer finanziert die Stadt die Gebühr für den Lehrgang für die Facharbeiter", erklärt Bürgermeister Rupert Dworak. Unterrichtet werden die Facharbeiter von AHS-Lehrern, die von der FH Kärnten autorisiert wurden, hier in Ternitz. Die Stadtgemeinde rechnet mit einer zweistelligen Zahl von Anmeldungen für den Qualifizierungslehrgang.

Stufe II

In der zweiten Phase sollen AHS-Maturanten, z.B. des BORG Ternitz, aber auch anderer Gymnasien auf eine technische Karriere vorbereitet werden. "Im Rahmen eines einjährigen FH-Lehrgangs, der die Stufe von der Matura zum (Technik-)Studium reduziert", erklärt Gerhard Pramhas, der als Projektentwickler Bindeglied zwischen FH Kärnten und Stadtgemeinde Ternitz ist.

Stufe III

In Kooperation mit einer FH (welche ist noch offen) soll ein

Studienlehrgang etabliert werden – etwa Maschinenbau.

Zur Sache

Bewerbungen an

E-Mail: fit4tech@ternitz.at

Infos: 0676/9560164