BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der neue Obmann des Fachverbandes Güterbeförderung in der WKNÖ heißt Markus Fischer.



Der Fachverband Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen aller österreichischen Güterbeförderungsunternehmen und zählt rund 6.300 Mitglieder. Mit dem Transportunternehmer Markus Fischer (38) folgt ein Niederösterreicher und aktiver WBNÖ Funktionär dem bisherigen Obmann aus Oberösterreich, Günther Reder.

"Markus Fischer ist seit mehr als zehn Jahren für den NÖ Wirtschaftsbund als Funktionär in der Interessenvertretung für seine Branche aktiv", so WBNÖ Direktor Harald Servus.

Ruf nach dem "Gewerbediesel"

Vor allem die Transportbranche leide unter den hohen Energiepreisen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass insbesondere die österreichischen Transportunternehmen vom Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung profitieren. Um die Transportbranche zu entlasten, sollte ein eigener Gewerbediesel eingeführt werden und die Mineralölsteuer für diesen auf das europarechtlich vorgegebene Mindestmaß gesenkt werden", so Fischer.

Das Fischer-Imperium

Markus Fischer gründete im Jahr 2010 die MB Petro Logistics GmbH mit Sitz in Neunkirchen und weiteren Standorten in Oberösterreich und Tirol. Seit 2012 ist er als Funktionär in der NÖ Wirtschaftskammer tätig und seit 2013 im Ausschuss des Fachverbandes Güterbeförderung. Als Fachgruppenobmann in der WKNÖ vertritt er seit 2018 die Branche auf Landesebene.