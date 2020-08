BEZIRK NEUNKIRCHEN. Für regionale Köstlichkeiten vom Bauern muss man oft etliche Autokilometer fahren. "DoSchmeckts" ändert alles.



Bgm. Florian Diertl, Katharina Strohmayer, Martin Rohl, Josef Laferl, Karl Strohmayer, Bernhard Postel, Olivia Fuchs (2. Reihe) mit Kordula Stickler, Hermann Hauer und Hubert Resch (vorne).

Foto: LEADER NÖ Süd

hochgeladen von Thomas Santrucek

"DoSchmeckts" erfüllt den Wunsch nach frischen und regionalen Lebensmitteln rund um die Uhr: Bernhard Postel und seine Lebensgefährtin Katharina Strohmayer aus Miesenbach haben in einem LEADER geförderten Projekt zwei Lebensmittel-Automaten angeschafft. Diese wurden in Puchberg am Schneeberg (Am Bahnhofsplatz 1) und in Höflein an der Hohen Wand aufgestellt. Zeitlich unabhängig ist eine große Auswahl an hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Eier, Milch, Brot, geräucherte Forellen, Fruchtsäfte und verschiedenste Fleischerzeugnisse im Automaten vereint. Die angebotenen Produkte sind zum Teil aus der eigenen Produktion Postels (z.B.: die frischen Eier von den Hühnern im Mobilstall). Kordula Stickler beliefert die Automaten mit frischer Rohmilch, von Karl Strohmayer kommen die Fischprodukte, die Fleischprodukte liefert der Puchberger Fleischermeister Florian Rhabek und der Honig wird von der Imkerin Olivia Fuchs, ebenfalls aus Puchberg, geliefert. Frischer und regionaler geht es kaum.

Regionale Automaten-Kost kommt gut an

"Wir haben seit dem Aufstellen der beiden Automaten bereits über 1.100 Verkäufe je Automat verzeichnet. Es freut uns, dass die Menschen unser Angebot so gut annehmen", skizziert Bernhard Postel.

Mit der LEADER-Unterstützung bei der Finanzierung der beiden Lebensmittelautomaten holte sich der Projektant 50 Prozent der Gesamtkosten von knapp 40.000 Euro zurück.