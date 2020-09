BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wirtschaftsbund-Funktionär Markus Fischer aus Neunkirchen vertritt das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer.



Der Unternehmer Markus Fischer aus Neunkirchen wurde bei der konstituierenden Sitzung zum Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe der WKNÖ gewählt. Er vertritt damit führend mehr als 2.000 Transportunternehmen in der WKNÖ.

"Ich gratuliere Markus Fischer zur Wahl und wünsche ihm alles Gute für seine Tätigkeit in dieser herausfordernden Zeit. Mit ihm setzt sich ein verantwortungsvoller Unternehmer für die Anliegen und Bedürfnisse seiner Kolleginnen und Kollegen ein", so Wirtschaftsbund-Landesobmann WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Schadstoffärmere Fahrzeuge müssen her

Fischer über seine neue Aufgabe: "Als Vertreter der Transportunternehmen geht es für mich darum, dass die Unternehmen der Branche in der Corona-Krise bestmöglich unterstützt werden. So konnten wir bereits die Förderung von Anhängern und Aufbauten erreichen und werden uns weiter mit Nachdruck für die Förderung von schadstoffärmeren Fahrzeugen einsetzen. Wir kämpfen zudem für die Senkung der Kfz-Zulassungskosten und die Abschaffung des LKW-Nacht-60ers, um das Unfallrisiko und die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Mit der Förderung der Ausbildung treten wir dem Lenkermangel entgegen und werden weitere Schwerpunkte in der Weiterbildung und Beratung unserer Mitglieder setzen."