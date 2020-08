BEZIRK NEUNKIRCHEN. Einkaufen in Neunkirchen ist ein Gewinn. Noch bis 5. September können Einkäufe im Gesamtwert von € 5.000 gewonnen werden.



Herbie Auer (l.) und Herbert Osterbauer bewerben das Gewinnspiel in Neunkirchen.

Foto: Stadtgemeinde Neunkirchen

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die Stadtgemeinde Neunkirchen und der "Verein aktive Wirtschaft" verlosen Einkäufe im Gesamtwert von 5.000 Euro (die BB berichteten). Die Einkäufe werden in Neunkirchner Talern refundiert. "Wir freuen uns, mit der Aktion sowohl den Neunkirchner Kunden eine Freude machen zu können als auch den Einkauf in der Stadt zu fördern", erklärten Bürgermeister Herbert Osterbauer und Vereins-Obmann Herbie Auer unisono.

Und so geht's

Die Originalrechnung eines Einkaufs in Neunkirchen zwischen 1. Juli und 5. September nehmen, Name und Telefonnummer darauf notieren (oder auch dem in den Geschäftslokalen aufliegenden Teilnahmezetteln und der Rechnung beifügen) – die Daten werden nur zur Gewinnermittlung verwendet und nicht gespeichert. Bis Montag, 7. September, 12 Uhr, im Rathaus abgeben bzw. in den Postkasten (Hauptplatz und Innenhof) werfen. "Es werden Einkäufe bis zu max. 300 Euro rückerstattet. Pro Person ist nur ein Gewinn möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen", heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Gewinner werden nach der Ziehung telefonisch über den Abholtermin informiert. Für den Fall, dass ein Konsument seine Originalrechnung wieder retour haben möchte, kann er diese von 14. bis 30. September im Rathaus abholen. Bitte nehmen Sie eine Kopie bzw. ein Foto der Rechnung mit. Danach werden Rechnungen und für das Gewinnspiel nötige Daten vernichtet.