BEZIRK NEUNKIRCHEN. Liebhaber der vielseitigen Tupperware-Produkte kommen neuerdings am Neunkirchner Spitz auf ihre Kosten. Am 7. Jänner eröffnete der Shop von Petra Baldreich Am Spitz 9.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Bald reich könnte Tupperware-Bezirkshändlerin Petra Baldreich mit ihren Tupperware-Produkten sein. Immerhin sind für die Mollramerin 220 Tupperware-Berater unterwegs: "Zehn bis 15 Prozent davon sogar hauptberuflich", so Baldreich.

Ursprünglich betrieb Tupperware einen Shop-Standort in Wr. Neustadt. Doch das ist vorbei. Denn die Räumlichkeiten in Neunkirchen sind riesig und außerdem zog es die Mollramerin ohnehin zurück in ihre Heimatstadt.

Live-Kochen am neuen Standort

Der Tupperware-Shop im Konrath-Areal am Neunkirchner Spitz erstreckt sich in zwei Etagen auf rund 180 Quadratmetern. Das Besondere am Obergeschoss: "Hier wird es – wenn es wieder möglich ist – Live-Kochen mit Tupperware-Beraterin oder mir selbst geben", verrät Baldreich. Bei der Eröffnungsfeier schauten neben Neunkirchens Stadtchef Herbert Osterbauer und seinem Vizebürgermeister Johann Gansterer auch die Stadträte Peter Teix und Günther Kautz sowie die Gemeinderäte Hildegard Berger und Wolfgang Jahrl vorbei.

Übrigens: während der Corona-Pandemie wird von den bekannten Tupper-Partys Abstand genommen; aber laut Baldreich gibt es einen regen Austausch online, zum Beispiel via Skype.