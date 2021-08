BEZIRK NEUNKIRCHEN. Damit die nöGIG Glasfaser-Internet in den Gemeinden Realität wird, müssen über 40 Prozent der potentiellen Nutzer mitspielen. Um das zu erreichen, bieten Gemeinden unterschiedliche Anreize.

Das Thema Glasfaser-Internet ist derzeit eines der wichtigsten im Wechselgebiet.

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Derzeit sind wir erst bei acht Prozent", berichtet Otterthals Bürgermeister Karl Mayerhofer, wie weit seine Gemeinde noch vom Erreichen der 42-Prozent-Hürde entfernt ist. Allerdings steht die Gemeinde – wie andere auch – noch ganz am Anfang. Informationsveranstaltungen sollen vom modernen Internet der Zukunft überzeugen. Mayerhofer: "Am 17. August findet um 19 Uhr im Gasthaus Rottensteiner eine Informationsveranstaltung zum Glasfaser-Internet statt." Außerdem setzt Mayerhofer auf Beratung: "Unser hiesiger Elektrounternehmer wird Beratungen anbieten, wie die Kabel am besten ins Zuhause eingeleitet werden. Und diese Beratungen bezahlt die Gemeinde den Leuten", so Mayerhofer.

150 Euro der Anmeldegebühr schluckt die Gemeinde

Einen anderen Weg geht die Nachbargemeinde Kirchberg: die Gemeinde bezahlt Interessenten die Hälfte der einmaligen 300-€-Anschlussgebühr. Wie Kirchbergs Bürgermeister Willibald Fuchs betonte, habe er sich gegen die finanzielle Beteiligung an der Anschlussgebühr ausgesprochen; sei aber überstimmt worden. Per Socialmedia-Video und mit 30 "Glasfaser-Botschaftern" versucht Bürgermeister Fuchs ebenfalls Glasfaser-Fans zu gewinnen.