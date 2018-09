" Auf zur Geißwand "

11.09.2018, 18:49 Uhr

...meine Lieblingswanderung im Salzkammergut !....oben angekommen ist man meist alleine mit Gipfelkreuz und Buch . Und hier bietet sich ein unglaublich wunderschöner Ausblick auf Traunsee , Traunstein , Sonnstein , Schönberg , Erlakogel ...ja bis Gmunden sieht man !Aber zuerst muß ma einmal auffi . LOS GEHT'S ....wir starten vom Bahnhof Traunkirchen , gehen links vorbei beim Apartmentshotel's Mitterndorf dann durch die Unterführung und dann sofort rechts hinauf....von nun an ist alles Beschildert !Bald kommst du beimHolzschnitzer Günter vorbei , schau rein denn er hat schöne Sachen .Zum Zellerlweg ist es jetzt nimmer weit , nach 342 Stufen unterschiedlichster höhe und länge hast du es geschafft . Gehe immer Richtung Traunkirchen Ort ...aber aufpassen nach ca. 20 min geht es rechts hinauf zur Geißwand !Noch eine 1/2 Std und du bist oben !Die letzten 30 meter sind etwas zum Kraxeln , aber keine Angst es ist alles gut gesichert !Wirst sehen , oben angekommen hat sich die kurze plackerei sehr gelohnt , denn dieser ...ja dieser Ausblick ist nicht zu beschreiben ...soo wunderschön !!!Nach Gipfelfoto und Rast geht es wieder hinunter!Absteigen werden wir in den historischen Ort Traunkirchen .Hier in der sehr romantisch gelegenen Pfarrkirche befindet sich die sehr berühmte " FISCHERKANZEL ",ein Meisterwerk der Holzschnitzkunst .Fließendes und tropfendes Wasser und das bei einer Holzskulptur , das ist einmalig ! Schau genau !Sie wurde 1753 von einem unbekannten Meister mit großer hingabe geschnitz!

" Die Apostel Jakobus und Johannes ziehen den reichen Fischfang ins Boot "im Hintergrund steht Christus , vor ihm kniet Petrus ! Da erhielt er den Auftrag " von nun an sollst du Menschenfischer sein " !Den Kalvarienberg und den sehr schönen Rundgang um die Kirche beim See dürfen wir auch nicht auslassen !Dann geht es am See entlang zurück zum Bahnhof !Einen schönen Ausflug wünscht euchNorbert