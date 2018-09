Das war das Römerfest 2018!

10.09.2018, 19:42 Uhr

Neunkirchen : Städtisches Museum | Am Samstag und Sonntag, 8. - 9. September fand zeitgleich mit dem Stadtfest Neunkirchen das Römerfest im Freigelände des städtischen Museums statt. Um 10 Uhr war Beginn der Veranstaltung, bald darauf marschierte die Legio XIII Gemina auf und hielt vor vielen interessierten Zuschauern ihre Waffenschau ab. Etwas später traten auch ihre Gegenspieler - die keltische Gruppe Boii Pannonia auf den Plan, präsentierten ihre Bewaffnung und Bekleidung und hielten sogar eine Art keltische Modeschau ab. Als Begleitprogramm gab es Unterweisungen in Bänderwebtechniken, Färben von Textilien, Schmieden von diversen Werkzeugen und Messern, römische Küche vom Brotbacken bis zum Garen von Fleisch- und Gemüsespezialitäen, Erklärung der Bogen- und Pfeilbaukunst und spezielle Kinderunterhaltung.

Gratisverkostung

Im Eintrittspreis enthalten war die Gratisverkostung römischer Schmankerl, die mit viel kulinarischem Wissen und und erprobter Kochkunst der Museumsmitarbeiterinnen zubereitet wurden. Auch die freiwilligen Mitarbeiter durften sich hier laben und das Beste, was die römische Küche zu bieten hat, genießen. Zahlreiche geschichtsinteressierte Besucher genossen offensichtlich die abwechslungsreich aufgebaute Veranstaltung.

Ein durchdachtes Kinderprogramm

Die Kinder durften herumtollen, mit altersgerechten Schilden und Holzschwertern gegen die Legionäre antreten und sich im Nahkampf erproben. So konnten die Kinder von einer Jungarchäologin lernen, wie man fachlich korrekt ein "antikes" Grab mit einem Kunststoffskelett freilegt, weiters gab es römische Brett- und Würfelspiele, Malunterricht und vieles mehr. Besonders fleißig wurde der am Sonntag in Betrieb genommene Bogenschießstand des Neunkirchner Bogensportvereins "Black Valley Bowhunters" in Anspruch genommen, wo die Besucher das Bogenschießen ausprobieren konnten.

Fazit:

Der römische Sonnengott Apollo schickte uns wohlwollend an beiden Tagen Sonnenschein. Schön und Gemütlich war's! Am Sonntag Abend waren alle zufrieden, satt und wohlig müde und trennten sich mit der Zusicherung, auch im kommenden 2019 wieder ihr Bestes für das Römerfest zu geben.