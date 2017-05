Egal, ob Gemüse oder ein Dessert: Bäcker grillt alles

07.05.2017, 00:00 Uhr

Auch Wok gegrilltes Gemüse oder Fisch kommt im Hause Schlief auf den Tisch. "Am liebsten aber Steak am Gußrost. Das Auge isst mit", so der Bäckermeister. Selbst Desserts wie in Zimtzucker panierte Annanasscheiben oder in Cointreau getränkte Erdbeeren, werden von Robert Schlief gegrillt. "Der Grillchef bin ich", so der Peischinger.Natürlich darf knuspriges Gebäck zum Gegrillten nicht fehlen. Schlief: "Bei mir gibt's Salzstangerl, Sandwiches oder unser französisches Baguette. Mein Tipp: mit Butter und Pfefferwürzung bestreute Sandwichscheiben grillen."