Grillseminar und BBQ-Abend

08.05.2017, 00:00 Uhr

Küchenchef persönlich gibt Tipps und Tricks zu Fisch, Steak, Ribs & Co am Holzkohlegrill und am Smoker weiter. Das Grillseminar findet von 14 bis 18 Uhr statt. Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl. Kosten: 49 € (ohne Getränke). Grillbuffet: 18-21 Uhr (Kosten: € 32).