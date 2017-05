08.05.2017, 14:40 Uhr

Waun die Kiwi net bei mir steht, wenn i am Frühstückstisch sitz,mit flehenden Blick zu mir auffeschaut, und fragt, "Frauli was ißt du da?"....daun is kraunk!Der Hund wittert aus, was i net - 50m Entfernung genau, waun du deiWurschtpapierl auspockst!Der wittert waun du die Tupperdosen aufmochst, und a Kramerl aussa huist,und er wittert es, und hört es gaunz genau, waun du vom Puddingbecher den Deckel oziagst.Also wos tuast? Du gibst, den oamen, oamen Viecherl wos zum Essen!

Wer jemois in Schrek Fülm gsehn hot, wo der rote Koter mitspült,....was,wie des is, ....wenn a Viech komplett große Augen krieagt,und schaut,....ois hätte es, zum letzten moi irgendwaun vor 3 Wochen wos zum fressen krieagt,...und di so bittend und flehend auschaut, als täts sogn: "Bitte bewahre mich vor dem Hungertod!"Daun gibst eam irgendwos, und wenns nur a Stickl Brot is, und des Viech frißt des a!!Jo sozusogn, mei Hund frißt ois,...sogoar Papier,...Plastikstickln,--wobei i de eamimmer aus der Goschn aussareissen muaß, weu irgendwöche Stickln eam im Hols steckn bleibn!Wenn des a Chiwawa is, der hot an klanen Schlund, do denk i ma jedesmoi....des is sei letzte Stund!Friacha, wenn mei Hund im Frühjoar übers Föd grennt is, und da Bauer hot die gaunze Jauchn aufs Föd brocht, daun hot sie mei Hund denkt, "hurra! Festmahlzeit".Weil dieses kleine Tier, hot aus Welpe die Hauferln am Wegrand net steh lossen kenna.A Kostprob woar immer drin.Oiso wenn do hinten die Föda düngt wern, muass i mein Hund auleinen, denn sunst wöizt er sie von de Ohrn bis zum Schwaf im Kuamist, und nimmt zum drüberstrahn no a maulvoll davon!Und daun kaun i zum Tieroarzt foarn, so wia 2012!Das Jahr der Pleite!2 mal Tierarzt---kosta quanta satte 400 Euronen! Und des für Blähungen!!!Auschaun, röntgen, (hot jo kana gwusst wos a wirkli gfressen hot)1 Tag Klinikaufenthalt mit Fullservice!I wor dann a full!Full augfressen auf mein Hund! Ui!Wos a agern mocht, is Mist-stirln!Mei Hund hätt in Neapel das Paradies auf Erden!A miststirla per exellance!Tja, soboid die grüne Tonne raundvoi in da Kuchl steht, wiad zupft und zupft, bis aFetzerl Papier oder Plastik aussa schaut! Und daun wird zuagschnappt!Des Papierl in 1000 Fetzerl zerlegt und in der gaunzen Wohnung verstraat!Ein Mordsspass fürs Hunderl, a Mordsarbeit fürs Frauerl!Owa wos mocht ma net ollas für den "Besten Freund des Menschen"!Schee, laungsaum wiad a a bisserl ruhiger mei Hundi! Obwoi, wauns ums Gassi gehn geht, daun net!Mei Hund is wos bsonders, a wauns maunchmoi teia wird!A richtiga "Famülienhund",a Therapiewauwa,a Seelentröster!Und Schmäh fian kaun er a!Hildegard Kruckenfellner