Österreichischen Steel-Darts Meisterschaft

Freitag 12.05:Warm up; Beginn 19:00 Uhr, Modus je nach Anzahl der AnmeldungenTurnierleitung durch den Gastgeber Country Club ReichenauSamstag 13.05:Beginn der ÖMS um 12 Uhr mit den Doppeln für Damen und HerrenModus : 601 double out, Round Robin, KO, best of 5 LegsKein Nenngeld, ÖDV Mitgliedschaft erforderlichIm Anschluss: Mixed DoppelModus: Round Robin best of 3, KONenngeld: 5€ Person, keine ÖDV Mitgliedschaft erforderlich

Sonntag 14.05:ÖDV Einzelmeisterschaft für Damen, Herren und JugendKein Nenngeld, ÖDV Mitgliedschaft erforderlichBeginn: 9:00 Uhr JugendBeginn: 11:30 Uhr Damen und HerrenModus : 501 double out, einfach KO, best of 7 LegsDie Österreichischen Einzel-Meister bekommen jeweils einen Zuschuss von 150.- für die Winmau! (bei Teilnahme)Nennschluss für alle Bewerbe jeweils 30 min. vor dem jeweiligen BewerbEs gelten die Turnierregeln und Bekleidungsvorschriften des ÖDV!Bei der WDF/BDO nicht spielberechtigte Spieler sind bei der ÖsterreichischenMeisterschaft bei den Einzelbewerben nicht zugelassen.An der Österreichischen Meisterschaft dürfen nur Spieler mit Hauptwohnsitz in Österreich teilnehmen. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorstand über die Teilnahme.Veranstalter u. Turnierleitung der ÖMS: ÖDV, http://www.dartsverband.at/