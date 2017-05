Pfeifenwind und Saitenklang

Maximilian Schöner - ViolineGeorg Stockreiter - Orgel"ZAUBERKLANG - KLANGZAUBER"Das Duo spielt seit 2013 zusammen und hat sich 2016 den klingenden Namen "Pfeifenwind & Saitenklang" gegeben. Ihre Werke umfassen vor allem das Repertoire der "weltlichen" Musik, wie auch umfassende, heikel arrangierte Bearbeitungen für Violine und Orgel. Ihre Konzerte führten das Duo bereits zu den interessantesten Orgeln und Kirchen, wie auch 2016 zu den Bregenzer Festspielen.

Die Orgel ist ja heutzutage ein eher selten bespieltes Instrument, und meist wird sie eben mit der Liturgie und der Kirchenmusik in Verbindung gebracht. Orgelklänge "locken" immer in die Kirche und bringen uns vielleicht ein Stückchen etwas Größerem näher, welchem Glauben wir auch immer Glauben schenken. Der "Pfeifenwind" - ein wunderbar umschriebener Begriff für die Töne der Orgel(-pfeifen), sollte das Publikum einmal mehr sehr berühren. Doch erst in der Kombination mit dem "Saitenklang" entstand so etwas ganz Besonderes. Das macht Mut, doch einmal auch etwas zu wagen und auch Instrumente miteinander zu kombinieren, die so noch nicht gehört wurden. [Klingers Kultur Pavillion]Maximilian Schöner (Violine) geboren in Feldbach (Stmk.), zeichnet sich als Vertreter der Wiener Geigenschule vor allem durch seine hohe Musikalität aus. Sein musikalisches Handwerk erlernte er bereits in früher Kindheit von dem Doyen der Wiener Geigenkunst, Michael Frischenschlager. Den letzten Feinschliff gaben ihm die Meister Prof. Piotr Bondarenkov (Tel Aviv) und Prof. Zachar Bronn (Moscow). Er beherrscht alle Möglichkeiten seines Fachs vom Solospiel bis hin zur Domäne des Konzerts mit großem Orchester. Er ist erster Preisträger zahlreicher nationaler- und internationaler Violinwettbewerbe.Künstlerische Tätigkeiten mit: Luciano Berio, Arvo Pärt, Carl Melles, Carlos Karlmar, Hanns Kann, Doris Adam, Robert Lehrbaumer, Stefan Mendl, Meinhard Prinz, Stefan Kropfitsch, Peter Holetschek, Peter Guth, Dorli Guschlbauer, Bianca Andreea Calinescu, Enrique Pérez Mesa, Marino Formenti, Andreas Mitisek, Flora St.Loup, Davi Avi-Ram, James Tocco, Rino Marrone, Victoria del Collado, Karl Österreicher, Alois Hochstrasser, Herbert Prikopa, Jess-Trio, Avedis Kouyoumdjian, Wolfgang Gröhs, Janos Kralik, Manfred Honeck, Thomas Rösner, Philippe Auguin, Edith Lienbacher, Margarete Babinsky, Yuka Sakai, Hiroshi Nava, Walter Delahunt, Georg Stockreiter, Fiona Pollak, Andy Mangele, Petra Mayerhofer, Eva Steinsky, etc.Konzerte als Solist und Kammermusiker u.a.: Wiener Festwochen, Bregenzer Festspiele, Salzburger Festspiele, Lockenhauser Kammermusikfestival, Erl, Haydn-Festspiele, Grazer Congress (Stefaniensaal), Ungarn, Prag, Budweis, Tel Aviv, Paris, Bari, Milano, Rom, Neapel, Berlin, Leipzig, Wiesbaden, Bonn, Stuttgart, Zürich, Barcelona, Madrid, Istanbul, Ankara, Eskesehir, Figueras, Sevilla, USA, Canada, Kuba, Asien, etc.Nach seiner dreijährigen Tätigkeit als Gastprofessor in Havanna (Kuba) und anschließender Unterrichtstätigkeit am Prayner Konservatorium (Wien), ist er seit 2011, Lehrbeauftragter am Konservatorium „Franz Schubert“, in Wien.2017 ist er Vorsitzender des 1.int. Mozart-Violinwettbewerb, BerlinInformationen auch zu privaten Geigenstunden unter www.maximilian-schoener.comGeorg Stockreiter (Orgel) Klavierausbildung an verschiedenen Konservatorien. Orgelstudium bei den Professoren Sonneck (Improvisation), Forer (Konzertfach) und Mertin (Orgelbau und Aufführungspraxis alte Musik) mit Konzertreifeabschluß im Jahre 1978, Cembalo autodidakt. Seit 1975 gibt Stockreiter regelmäßig Konzerte im gesamten Bundesgebiet. Aufgrund seiner Erfolge Einladungen ins Ausland zu internationalen Orgelwochen, unter anderen Luzern, Bonn, Aachen, Köln... Konzertreisen quer durch Europa – Italien, Belgien, Deutschland, Holland, Schweden, Spanien, Schweiz, Großbritannien, Tschechoslowakei, sowie Konzerte in den USA. Höhepunkt seines Schaffens ein Konzert auf der größten Domorgel der Welt im Hohen Dom zu Passau. Er erhielt Einladungen als Organist bei vielen Uraufführungen und bei Chor- und Orchesterkonzerten wie z.B. im Linzer Brucknerhaus. 1990 Gründung des Orgelduos „Vindobona“ gemeinsam mit Robert Feichtinger. Mit diesem Orgelduo tourte man ebenso erfolgreich im In- und Ausland, wie z.B. eine vierwöchige Reise quer durch Deutschland. Dozent an der Internationalen Sommerakademie Lilienfeld für Orgelimprovisation. Langjähriger künstlerischer Leiter der Kirchenkonzerte „Musica viva Maria Schutz“. Chorleiterausbildung bei den Professoren Erwin Ortner und Wolfgang Bruneder sowie Orchesterdirigieren bei Fritz Ter Wey in Aachen. Mitbegründer und Referent am Internationalen Chor-Workshop Schloss Weinberg in OÖ. Referent und Juror bei zahlreichen nationalen und internationalen Chorseminaren sowie Chorwettbewerben. Derzeit ist Stockreiter Organist an zahlreichen Kirchen, so an der Pfarrkirche St. Johann, Organist und Kantor der Pfarrkirche Semmering und Hauptorganist der Stadtpfarrkirche Ternitz. Seit 1985 steht er dem Chor „Pro Musica“ Breitenau, dem Männerchor Hirschwang sowie dem Männerchor Maria Schutz als musikalischer Leiter vor. Landeschorleiter für NÖ des ÖASB. Als Organist und Chorleiter zahlreiche Fernseh- und Rundfunkproduktionen sowie Schallplatten- und CD-Produktionen..Seit 2011 musikalischer Leiter des Internationalen Chor-Workshops Weinberg in OÖ.Seit 2013 bestehen die Duos„Pfeifenwind und Seitenklang“ (Violine und Orgel)„Drahtkommode und Kolophoniumstaub“ (Violine und Klavier)