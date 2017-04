SBO Wimpassing mit Otto M. Schwarz - Benefizkonzert

Das Sinfonische Blasorchester Wimpassing, kurz SBOW, bringt gemeinsam mit Dirigent Otto M. Schwarz ein sensationelles Projekt am 24.5.2017 in die Ternitzer Stadthalle !75 Musiker werden die Filmmusik - komponiert von Otto M. Schwarz - zum Film auf Großbildwand live einspielen !!!!!Der Titel des Films ist "1805 - A Town´s Tale" und diese Veranstaltung kann mit Fug und Recht als ein in Ternitz noch nie da gewesenes, multimediales Ausnahme-Ereignis bezeichnet werden !ORF NÖ Stimme und Entertainer Tom Schwarzmann moderiert in seiner unnachahmlichen Art !

Der gesamte Reinertrag des Konzertes wird den Projekten des Schwarzataler Social Clubs zur Verfügung gestellt.Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht und sichern Sie sich Ihre Karten !!Diese sind in allen Sparkassen im Bezirk Neunkirchen oder unter 0699/11677015 bzw.unter karten@sbow.at und bei allen Musikern erhältlich.Kartenpreise zu € 17 € 19 und € 23VIP-Ticket (gültig für 2 Personen) erhältlich unter ombudsmann@schwarzataler-online.at !!Beinhaltet Eintritt (Best Places, reservierte Sitzplätze) für 2 Personen, Programmheft, CD (Friend`s only) und Einladung zum anschließendem After-Show-Event + Catering im Herrenhaus samt Überraschungsshoweinlage.Nur begrenzte Stückanzahl !!!