Turniererfolge des Black Valley Bowhunters Club

02.05.2017, 19:03 Uhr

beim Höllen-Turnier 29.04.2017 des Vereines ABNOBA Schwarzenbach erzielte Regine Hanika den hervorragenden 1. Platz in der Damen-Recurvebogenklasse.In der Herren Recurvebogenklasse erreichte Thomas Elias den 18. Platz, Philip Haiden den 21. Platz, Wolfgang Hanika den 24. Platz und Michael Sonnleitner den 31. Platz.Stefan Ebner errang bei der Waldviertler Meisterschaft in Dorfstetten in der Klasse Blankbogen Herren den 2. Platz.Rudolf Faustmann belegte beim Iseltal-Jubiläumsturnier in der Klasse Historischer Bogen (Senioren) den Rang 3.