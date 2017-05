NÖGKK: Richtig Essen von Anfang an

11.05.2017, 09:14 Uhr

Die österreichweite Initiative „Richtig Essen von Anfang an“ unterstützt Schwangere und frischgebackene Eltern zum Thema gesunde Ernährung. In Niederösterreich wird dieses Programm von der ARGEF (Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung) im Auftrag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) umgesetzt. Am 09. Mai 2017 fand im Eltern-Kind-Zentrum Pittental in Seebenstein der kostenlose Workshop „Jetzt ess ich mit den Großen! Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“ statt. Diätologin Sarah Dietrich besprach mit den Jungeltern, ob jede Mahlzeit Obst und Gemüse enthalten muss, wie viel Flüssigkeit Kinder trinken sollten und welche Alternativen es gibt, wenn die Kleinen bestimmte Lebensmittel verweigern. Da die Nachfrage nach qualitätsgesicherten Inhalten groß ist, werden in Kürze auch Workshops zu den Themen „Ernährung in der Schwangerschaft“ (22. Juni, Eltern-Kind-Zentrum Petersberg in Ternitz) und „Babys erstes Löffelchen! Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“ (27. Juni, Eltern-Kind-Zentrum Pittental in Seebenstein) angeboten.Nähere Informationen zum Projekt sowie die aktuelle Terminliste finden Sie unter www.argef.at, www.noegkk.at sowie unter www.richtigessenvonanfangan.at.