11.09.2018, 00:00 Uhr

20. Weinheuriger mit der Feuerwehr Payerbach

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Feuerwehrhaus Payerbach findet am 15. und 16. September der mittlerweile 20. Weinheurige der Freiwilligen Feuerwehr statt. Am 15.9. beginnt der Heurigenbetrieb um 14 Uhr und wird um 15 Uhr mit dem "Saugerweitwerfen" zusätzlich aufgewertet. Musik: Duo Max & Manfred. am 16.9. findet ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit den "Mostviertler BlechMusikanten" statt.

