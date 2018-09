Big Band-Sound und ein erstklassiges Blunzngröstl

08.09.2018, 00:00 Uhr

Ein Blick auf das Stadtfest Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Neunkirchens Fotoklub-Fotografen Hubert Weninger (Staatsmeister) und Wolfgang Mayer (Vizestaatsmeister) stellten am 7. September am Neunkirchner Holzplatz ihre Bilder aus. Unter den Fotobegeisterten: Bgm. Herbert Osterbauer, Stadtvize Martin Fasan mit seiner Gattin Ilse sowie die Stadträte Barbara Kunesch und Armin Zwazl. Danach ging's gleich weiter zum Hauptplatz, wo die Big Band des 1. Neunkirchner Musikvereins Dixieland Jazz spielte. Der teuflisch-gute Geruch des Blunzngröstls, das Mario Mosinzer bruzzelte stieg unter anderem Sparkassen-Vorstand Dr. Peter Prober und seiner Pamela, Stadrat Peter Spicker, Stadrat Peter Teix, Gemeinderat Franz Berger, Künstler Franz Strebinger, Wolfgang Kessler, Günther Gsenger und Gunther Gräftner sowie Johann Hohenschläger, Stefan Heißenberger und Herbert Pehofer in die Nase.