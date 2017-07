Der Backhendlkirtag ruft

19.07.2017, 19:40 Uhr

Ein Fixpunkt punkto Feuerwehrfeste in Ternitz-Putzmannsdorf.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Für 29. und 30. Juli organisiert die Freiwillige Feuerwehr Ternitz-Putzmannsdorf wieder ihren weit über die Grenzen des Bezirks hinaus beliebten Backhendlkirtag.Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einer Serviceleistung – der Feuerlöscherüberprüfung. Ab 12 Uhr herrscht emsige Betriebsamkeit im Festzelt. Um 15 Uhr versetzt eine Modellflugshow die Besucher in Staunen. Um 16 Uhr beginnt der Kindernachmittag bei dem in einer Schminkecke aus den Kleinen Superhelden wie Spiderman, bunte Schmetterlinge, wilde Tiger und viele Wesen mehr werden. Das Gfiederberg-Trio sorgt ab 20 Uhr für Musik im Festzelt.Am Sonntag wird um 9 Uhr die Festmesse in der Ortskapelle gefeiert. Danach geht's zum Frühschoppen, bei dem der 1. Pottschacher Musikverein aufspielt. Um 13 Uhr findet die große Bausteinverlosung statt. Der eventuelle Reingewinn dient dem Ankauf von Einsatzgeräten für die Feuerwehr.