21.04.2018, 00:00 Uhr

Pottschachs Musiker waren am 18. und 20. April bereits auf den Beinen.

Demnächst Videoclip vom Marsch des 1. Pottschacher MV und des 1. Neunkirchner MV online

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Freitag spielte der 1. Pottschacher MV den Mailweckruf in der Siedlung 2. Mit dabei auch die Trommelhunde Philipp Grill und Selina Gerhalter.Der 1. Neunkirchner MV spielt am 22. April auf. Die Musiker bringen den musikalischen Mai-Gruß zuerst in die Blätterstraße.