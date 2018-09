Ein Gourmet-Gutschein für Josef Rottensteiner

19.09.2018, 11:41 Uhr

underklang - auch das ist schon liebgewordene Tradition - im Loos Haus am Kreuzberg hoch über Payerbach. Dabei zog Glücksengerlauch den Gewinner des Gourmet-Gutscheins. Der Ternitzer Ex-Stadtratfreute sich über den Gutschein, den er in einem der an der musikalisch-kulinarischen Sommertour teilnehmenden Betriebe in köstliche Kalorien eintauschen kann.