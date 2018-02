Eva Rigler rief die Tschik-Party 3.0 aus

13.02.2018, 00:00 Uhr

Blauer Dunst – dazu stehen die Gäste des Gasthaus Rigler in Aue.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Er ist in vieler Munde, und dennoch in Lokalen immer mehr verpönt: der Tschik. Und doch wurde rund um Zigarette und Co am 12. Februar die mittlerweile 3. Tschik-Party organisiert. Schauplatz war das Lokal von Eva Rigler in Aue-Gloggnitz. Ein Spektakel, das sich auch Sohn Andreas und Josef Küberl nicht entgehen ließen. Ebenfalls im blauen Dunst gesehen: Dj Franz Konlechner, Anton Bäck, Andrea und Peter Gschweidl, Sepp und Elisabeth Stranz, Poldi Wittine, Luzia Glaser und Manfred Dobler.