19.07.2017, 11:06 Uhr

Feuerwehr Otterthal lädt zum Sommerfest

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Drei Tage lang wird in Otterthal gefeiert, wenn die Freiwillige Feuerwehr Otterthal zum Sommerfest bläst. Den Auftakt bildet am 28. Juli, 21 Uhr, der Auftritt der "Schickaria". Am 29. Juli, ab 21 Uhr, spielen "Die Hafendorfer" auf. Am 30. Juli wird um 10 Uhr eine Festmesse gefeiert, bevor beim anschließenden Frühschoppen ab 14 Uhr mit der "Schneebergland Böhmische" und "Die Granaten" für Feststimmung sorgen. Ein Reingewinn der drei Festtage dient dem Ankauf neuer Schutzkleidung.





