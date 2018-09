Gästeauflauf beim Spitalsjubiläum in Hochegg

11.09.2018, 22:08 Uhr

Unter den Festgästen konnten Pflegedirektorin, der ärztliche Direktorund der kaufmännische Direktor- der in seinem Festvortrag die wechselvolle Geschichte des Traditionshauses vom Erzherzogin-Isabella-Pavillon bis zum modernen Klinikum der Landesholding in launige Worte packte - den Landeshauptfrau-Stellvertreterundvon der NÖ-Landeskliniken-Holding, die Abgeordnetenund, Pfarrervon der Bezirkshauptmannschaft und eine Reihe von Ortschefs, allen voran den Grimmensteiner Bürgermeister und "Hausherrn"begrüßen. Die ausgezeichnete Küche zeigte sich von ihrer besten Seite und fuhr kulinarische Schmankerl auf. Die Trachtenkapelle Edlitz-Thomasberg besorgte das Musikalische in bewährter Manier.