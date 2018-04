Großes Theater im Gymnasium Sachsenbrunn

29.04.2018, 00:00 Uhr

Die 7BV spielt "Der Revisor‘" von Nikolai Gogol.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Freunderlwirtschaft, Korruption und Intrigen – darum geht es im Theaterstück "Der Revisor". Die 7BV bringt das Theaterstück aus dem 19. Jahrhundert zur Aufführung und kann so manche Parallelen zwischen der russischen Kleinstadt in dem Stück und der Gegenwart entdecken. Die Komödie ist am 4. und 5. Mai, 19 Uhr sowie am 6. Mai, 15 Uhr, im Theatersaal des G/RG Sachsenbrunn in Kirchberg am Wechsel zu sehen. Kartenreservierungen unter theater7bv@gmx.at oder direkt in der Klasse 7BV.