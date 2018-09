Herbstbieranstich beim Schrammelteich

12.09.2018, 00:00 Uhr

SPÖ Enzenreith lädt zum launigen Treiben mit Köstlichkeiten rund ums Bier.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Herbstbieranstich ist ein Fixpunkt in Enzenreiths Gesellschaftsleben. Am 22. September wird von der SPÖ Enzenreith wieder ins Café-Restaurant Wallner am Schrammelteich geladen. Den Herbstbieranstich führt Bürgermeister Franz Antoni durch. Das frische Herbstbier kann dann von allen Gästen verkostet werden. Dazu werden Schmankerl rund ums Bier gereicht. Wer mit Gerstensaft nicht so recht etwas anfangen kann, der freut sich vielleicht über Uhudler, Sturm und Welschriesling. Auch a "Musi" spielt. Tischreservierungen sind unter 02662/42968 möglich. Eintritt: freie Spenden. Nach dem Herbstbieranstich folgt das Fällen des "Bierbaums".