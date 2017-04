Kulinarisch-musikalische Reise mit Hans Czettel und Manfred Spies

25.04.2017, 00:00 Uhr

Die Top-Musiker bringen wieder lässige Klänge in die angesagten Gasthöfe der Region.

14. Mai, 11.30 Uhr: „Beswingter Muttertag“, Schloss Katzelsdorf. Reservierungen: 0664/213350018. Mai, 20 Uhr: „Smooth Jazz Lounge“, Freigeist-Bar, Wr. Neustadt. Infos: office@freigeist.bar7. Juni, 18 Uhr: „Piccola Italia in Köttlach“, Dorfgasse 1, Enzenreith. Reservierungen: 02662/4251411. Juni, 19 Uhr: „Barbecue mit Musikbegleitung“, Prandl Wirt „auf der Insel“ in Lichtenwörth (bei Schlechtwetter Gasthaus Prantl).14. Juni, 19 Uhr: „Best of Sax & Keys“, Leo’s Eiskaffee, Ruedlstr. 6, Ternitz mit CD-Präsentation.5. Juli, 18 Uhr: „Piccola Italia in Köttlach“, Dorfgasse 1, Enzenreith. Reservierungen: 02662/425149. Juli, 11.30 Uhr: „Jazz Brunch“, Restaurant Einhorn, Wr. Neustadt. Reservierungen: 02622/2556713. Juli, 20 Uhr: „Summernight am Holzplatz“. Infos: info@cult-italia.at, 02635/71024. Gemeinsame Veranstaltung mit der Schirmbar am Holzplatz „Cocktails and Swing“. Infos: 0650/6516165. Bei Schlechtwetter am 10. August.19. Juli, 20 Uhr: „Swing unterm Kastanienbaum“, Landgasthaus Schmutzer, Winzendorf. Infos: 02638/222372. August, 18 Uhr: „Piccola Italia in Köttlach“, Dorfgasse 1, Enzenreith. Reservierungen: 02662/425149. August, 20 Uhr: „Swing unterm Kastanienbaum“, Landgasthaus Schmutzer, Winzendorf. Infos: 02638/2223714. August, 18.30 Uhr: „Über den Dächern von Wimpassing“, Restaurant Skyline. Infos: office@skyline-wimpassing.at oder 02630/3456616. August, 18.30 Uhr: „Swing unterm Kastanienbaum“, Landgasthaus Schmutzer, Winzendorf. Infos: 02638/222376. September, 19 Uhr: „Auf Loos geht’s los“, Looshaus am Kreuzberg, Payerbach. Special Guest: Miss Kater (Vocal). Schlussveranstaltung des Gewinnspiels. Infos: 02666/52911 oder steiner@looshaus.at