mundART im Kino Wimpassing

Freitag, der 10.11. steht ganz im Zeichen der Mundart. Im wunderschönen Ambiente des Kinos in Wimpassing treffen Hauk und Big Jay zusammen. Eine Kombination, die längst überfällig war. Zwei beliebte und über die Bezirksgrenzen bekannte Künstler, die sich mit Dialekttexten zu erdiger Musik einen Namen gemacht haben. Als besonderes Schmankerl wird Rene Harather davor mit Songs von Bob Dylan in der Version von Wolfgang Ambros einheizen. Nach leiseren, gepflegten Tönen im Unplugged - Format, wird sich die Gangart im Laufe des Abends zu den groovigen, knackigen Sounds steigern. Eine gute Gelegenheit also, sich vom hohen Niveau der lokalen Musikszene in entspannter Atmosphäre zu überzeugen.