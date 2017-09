Oktoberfest, die 5. Auflage

28.09.2017, 00:00 Uhr

Auf zum Fest des Roten Kreuzes Gloggnitz.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Oktoberfest des Roten Kreuzes in Gloggnitz mausert sich für zum Fixpunkt der heimischen Oktoberfest-Szene. Kulinarisch wird einiges geboten. Natürlich sind die Münchner Klassiker wie Weißwurst, Brezen und süßer Senf zu haben. Aber auch Köstlichkeiten vom Grill werden aufgetischt. Durstlöscher gibt es in der Rot Kreuz Dienststelle in der Semmeringstraße 87 reichlich, angefangen beim leckeren Gerstensaft (Bieranstich: 18 Uhr) bis hin zu einer eigenen Wein- und Schnapsbar gibt es alles, was der Oktoberfest-Gast begehrt. Musikalisch sorgen "Die 2 Alpenboys" für den guten Ton. Wem das Glück hold ist, der gewinnt bei der Tombola einen der schönen Preise. Gewinner sind aber eigentlich alle, die in Tracht kommen. Denn jeder Gast in Trachtenkleidung bekommt ein Stamperl gratis.