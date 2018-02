Romantik-Diner-Konzert am Valentinstag - Im Zauber der Nachtigall

Arno Argos Raunig - Sopranist, der Opernsänger;Matthias Krampe - CembaloEin romantischer Abend, mit vorzüglichem 5-Gänge Diner, führt durch die Zeit des Barock, des Belcanto mit den schönsten Arien der berühmtesten Komponisten, geschrieben für die einzigartigen Kastratensänger.Vivaldi, Händel, auch Mozart und Pergolesi u.m.begleiten Sie diesen Abend in kulinarisch und gesangliche Romantik. Lassen Sie sich überraschen!Zeitungszitat: „Die Engelsstimme mit der Virtuosität eines Paganini - klar wie ein Kristall und süß wie der Hauch eines edlen Parfums“

EINLASS: 30 Minuten vor der Veranstaltung.Bitte holen Sie Ihre Eintrittskarte direkt an der Kassa in der Schlossgärtnerei Wartholz ab. - Vielen Dank!Interessenten für dieses Dinner können sich telefonisch persönlich mit Frau Eva Elisabeth Rath (Tel: 067761343090) in Verbindung setzten oder auch uns eine email senden.Hauptstr. 113, 2651 Reichenau a.d. Rax, ÖsterreichLiteratursalon Schloßgärtnerei Wartholzin Reichenau an der RaxValentinstag Mi. 14. 2. um 19.00 Uhr5 Gänge Menü mit Arno Argos und Matthias Krampe