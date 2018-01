Rot war die Farbe der Nacht

22.01.2018, 00:00 Uhr

Am 20. Jänner 2018 lud die SPÖ zum alljährlichen Ball, der heuer ganz unter dem Motto „Die Nacht in Rot“ stand.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (kunz-hohenecker). Die gesamte Dekoration wurde komplett selbst gestaltet und angefertigt und kam bei den Gästen hervorragend an. Der Blumenschmuck im Eingangsbereich, wurde von der Firma Veith in Wimpassing gesponsert.Als Ehrengäste konnten Bgm. LA Rupert Dworak mit seiner Gattin Andrea, Stadtvize Christian Samwald, Stadträtin Martina Klengl mit ihrem Wolfgang, Stadträtin Andrea Reisenbauer, aus Neunkirchen Stadträtin Andrea Kahofer, Gemeinderätin Gerlinde Metzger begrüßt werden.Die Ballgäste wurden von den "Kuschelbär´n" wunderbar in Stimmung gebracht. So wurde das Tanzparkett erfreulich oft und viel benutzt.Als Höhepunkt darf getrost die Mitternachtseinlage bezeichnet werden. Bgm. Mag. Sylvia Kögler tanzte mit ihrem Team zu "Ein knallrotes Gummiboot". Der Einsatz und die Begeisterung der Truppe griff vollends auf die Gäste über. Diese honorierten die gelungene Mitternachtseinlage mit einem tosenden Applaus.Danach kamen wieder die Kuschelbär’n zum Einsatz und sorgten dafür, dass noch fleißig das Tanzbein geschwungen wurde.Auch die Bar fand regen Zuspruch und Besuch bis in die frühen Morgenstunden.So kann man abschließend von einer absolut gelungenen Veranstaltung sprechen.