SoWo freut sich über neuerliche Unterstützung durch den LR Global Kids Fund!

23.04.2017, 20:41 Uhr

2017 gab es erstmalig ein Zusammentreffen von zwei Initiativen im deutschen Ahlen. Sechs Jugendliche aus dem sozialen Wohnhaus „SoWo“ im österreichischenNeunkirchen reisten nach Westfalen und erlebten dort spannende Tage. Sie durften hinter die Kulissen von LR Health & Beauty schauen und besuchten den Lunch Club Ahlen. Der Lunch Club Ahlen wird seit seiner Gründung 2012 vom LR Global Kids Fund e.V. unterstützt. Dort bekommen von Armut bedrohte Kinder ein kostenfreiesMittag- oder Abendessen, Unterstützung bei den Hausaufgaben und nehmen an zahlreichen Freizeitangeboten teil. „Das Treffen ist eine schöne Möglichkeit für die Verantwortlichen und Kinder aus unseren Förderprojekten, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Unser Motto ,More quality for your life‘ soll sich nicht nur durch finanzielle Unterstützung ausdrücken, sondern auch durch persönliche Begegnungen und tolle Aktionen wie diese. Dafür packen alle mit an“, so Dr. Thomas Stoffmehl, Vorsitzender des LR Global Kids Fund e.V. und CEO von LRHealth & Beauty. Der komplette Besuch wurde von LR Mitarbeitern im Rahmen des Corporate Volunteering Programms „Hands On!“ organisiert. LR unterstützt damit das ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter und stellt sie für die Mitarbeit in sozialen Projekten frei.Die Jugendlichen aus Österreich und die Ahlener Kinder gestalteten am Dienstag gemeinsam einen österreichischen Nachmittag. Klar, dass da Wiener Schnitzel und Kartoffelsalat nicht fehlen durften. Am nächsten Tag stand für alle eine Führung bei LR Health & Beauty an. „Uns war es wichtig, nicht nur das Unternehmen zu zeigen, sondern den Jugendlichen auch praktische Tipps zu geben. Schließlich steht für viele von ihnen bald der Einstieg ins Berufsleben an. Wir möchten ihnen zeigen, welche Berufe es bei LR gibt und wie diese in der Praxis aussehen“, so Björn Zeuge, Facility Manager bei LR. Gemeinsam mit seinem Team stellte er das Programm für den Mittwochvormittag auf die Beine.So besichtigten die jungen Frauen und Männer unter anderem das Labor, in dem die Produkte von LR Health & Beauty entwickelt werden, das Lager und die Versandstraße. Hier durften sie die Mitarbeiter mit ihren Fragen löchern und auch selbst kleinere Aufgaben erledigen. Außerdem besuchten sie die LR Media Factory, wo alle Broschüren konzipiert werden. „Der Tag bei LR war unglaublich spannend. Besonders gut hat mir gefallen, dass wir zu den einzelnen Berufen auch viele Hintergrundinfos bekommen haben, zum Beispiel welche Ausbildung man für die Tätigkeiten braucht“, berichtet Sarah aus dem SoWo. Am Mittwochnachmittag ging es für die Jugendlichen und ihre Betreuer dann noch für eine Stadtführung nach Münster.