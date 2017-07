Von A wie Anwalt bis S wie Stadtrat bei Volvo Rath

21.07.2017, 22:49 Uhr

Großer VIP-Abend am 21. Juli.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Präsentation des neuen Volvo XC60 lockte zahlreiche geladene Gäste zum VIP-Abend am 21. Juli ins Autohaus Volvo Rath.Alexander Rath in Begleitung seiner charmanten Gattin Viktoria und Christian Rath mit Lebensgefährtin Andrea Schöngrundner übernahmen die Moderation des Abends.Neben dem Ternitzer Stadtratund seinem Neunkirchner Amtskollegengenossen auch Anwalt Dr., der Frauenarzt Dr.und, Neunkirchens Stadtpolizei-Chefmit seiner Margit und Volksschullehrerin Marion Baumgartner die Fahrzeugpräsentation. Für die richtige Mischung aus Musik, Lichteffekten und Nebel sorgte. Unter den überzeugten Volvo-Fahrern ebenfalls gesichtet:als Bezirksvertreterin für die Frau in der Wirtschaft in Begleitung ihres Gattenund der Ternitzer Tankstellen-Betreiber